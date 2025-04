RFV Impallomeni: "Da Citterio infortunio mediatico. Gud? Ricordo cosa disse Strootman"

Queste le parole di Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?": "Un po' suscitano perplessità le scelte di Palladino. Il pareggio col Parma è stato inaspettato e imprevedibile, ma può succedere perché i ducali vengono da un buon periodo. A Firenze è stata una partita piatta, la Fiorentina avrebbe potuto e dovuto fare di più ma capita: con il percorso europeo e la semifinale di Conference a un passo può succedere di sbagliare qualcosa. Sono d'accordo con chi dice che i cambi non sono stati corretti ma l'obiettivo di un allenatore è sempre quello di portare al top ciò che hai a disposizione. Gudmundsson è l'esempio eclatante. Ormai la narrazione è scivolata sui sistemi di gioco e secondo me ci stiamo rincoglionendo".

Come si spiega il cambio Comuzzo per Pongracic?

"Il messaggio che manda è quello di non perdere. Poi ci sta che un allenatore dalla panchina la veda diversa e preferisca Comuzzo perché ha la gamba più veloce, magari non voleva prendere gol e perdere la partita. Ho sentito i commenti sul fatto che il punto smuove la classifica... Lasciamo perdere, diciamo che è un infortunio mediatico. La Fiorentina si è incagliata con una squadra come il Parma che mi sembra bella in forma. Non so quanto sia demerito della Fiorentina o merito del Parma, sono sincero. Io mi aspettavo una vittoria viola".

E Gudmundsson?

"Ma che deve fare, convincere sempre e comunque? Se ci punti gli puoi permettere anche di sbagliare qualcosa sperando che tiri fuori qualcosa dal cilindro. Anche a Genova aveva dei momenti così, io ricordo Strootman che disse subito che Gudmundsson era il giocatore con dei colpi diversi. Le pause fanno parte del suo gioco, non ti puoi aspettare da lui che vada a 200 kilometri orari tutta la partita. Devi intercettare i 20 minuti di qualità che ti fanno vincere una partita".

Per la lotta Champions come la vede?

"Secondo me l'Atalanta se sbanca San Siro è già qualificata. La Juve se fa filotto con Parma e Monza lo stesso, potrebbe anche andare male in trasferta con Bologna e Lazio. Tra le altre non vedo chi possa fare 70 punti".

