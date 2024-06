IMPALLOMENI A RFV, Palladino può esaltare Kean

FirenzeViola.it

L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento". Queste la sua valutazione su Kean e sull'attacco della Fiorentina: "Ritengo che la Fiorentina lo abbia preso per farlo giocare stabilmente. Non so se la Fiorentina farà un raddoppio in attacco, ma Kean lo vedo come un ottimo calciatore da ricostruire e rilanciare. I numeri dicono che vede poco la porta, ma va detto che non ha mai giocato con continuità. ha avuto un'esperienza straordinaria al PSG e anche alla Juve ha dimostrato di essere importante, tanto che prima che si infortunasse aveva scalato le gerarchie".

Può avere un cambio di marcia a 24 anni?

"Adesso avrà più spazio con un allenatore diverso, che farà giocare la Fiorentina in un certo modo. Non ci dobbiamo aspettare la fotocopia di Italiano, Palladino andrà più in verticale e penso che il suo gioco possa esaltare un profilo come quello di Kean o, perché no, anche come quello di Zaniolo".

Quanto sarà importante la fiducia per lui?

"Certamente. La punta deve essere sicura del posto e questa cosa non cambierà mai. L'attaccante deve sentirsi stimato dall'allenatore al 100%"

Di Zaniolo invece, che ne pensa?

"Zaniolo mi sembra il classico profilo da tutto o niente, però sarebbe una bella sfida. Palladino potrebbe far nascere qualcosa di stimolante, poi serve anche un po' di fortuna. Lo spogliatoio? Ci sono senatori come Biraghi e Milenkovic, non credo che possano fare "comunella"".

