IMPALLOMENI A RFV, Bove e Cataldi porteranno equilibrio

L'ex calciatore, ora giornalista, Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole: "Bove, Cataldi e Gosens. Finalmente Palladino sarà contento dopo questo avvio di stagione. Io pensavo che soprattutto sul piano del gioco i viola potessero fare meglio. Kean penso possa essere una bella sorpresain questa stagione. Adesso non vedo un salto in avanti. Indipendentemente dalle individualità non si scorge un collettivo che lascia perplessi e delusi. In questo avvio Palladino dovrà far tesoro di questa nuova esperienza alla Fiorentina. Firenze è un'altra cosa rispetto a Monza dove ha fatto benissimo. Ero molto fiducioso e mi aspetto una viola più gagliarda e propositiva. Non ho visto questo ne in Conference ne in campionato fino ad ora".

Gudmundsson-Kean è un attacco che le piace?

"Gudmuindsson mette qualità e Kean ha tanta voglia di rifarsi. Arrivano Bove e Cataldi. Magari su Pongracic si può sollevare qualche dubbio, non so se è meglio o peggio di Milenkovic, ma va migliorata la squadra dietro".

Sul centrrocampo

"Scondo me con questi ultimi acquisti ti può garantire varie possibilità a livello di modulo. Sono arrivati giocatori che possono dare ai viola quell'equilibrio che un giocatore come Gudmundsson invce non ti dà ma ti dà invece fantasia e qualità davanti. Bove e Cataldi possono garantire equilibrio".