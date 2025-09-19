Il racconto dei 100 anni di storia viola: alle 16 torna "Archivi Polverosi"!
Oggi, venerdì 19 settembre, su Radio FirenzeViola torna "Archivi Polverosi"! La quarta stagione della trasmissione a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, quest'anno dedicata ovviamente all'imminente centenario della Fiorentina.
Nel corso delle puntate, Polverosi e Guerrini, coadiuvati dagli interventi del presidente del Museo Fiorentina David Bini, racconteranno il secolo viola attraverso le storie di un personaggio a stagione dal 1926 a oggi.
"Archivi Polverosi", la storia viola raccontata in un'ora di aneddoti, racconti e interviste per arrivare insieme ai 100 anni della nostra amata Fiorentina. Ogni venerdì, dalle 16 alle 17 su Radio FirenzeViola, in DAB e ovviamente sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
