Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Rocco, investimenti pesanti: merita un successo"
Oggi alle 09:44
di Redazione FV

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato degli investimenti di Rocco Commisso. Queste le sue parole: "Mi farebbe piacere che il presidente Rocco Commisso uscissero un momento allo scoperto con una riflessione. Questo perché: mai come quest'anno il patron ha fatto uno sforzo economico per cavalcare l'ambizione di una Fiorentina più forte. I 95 milioni investiti sul mercato sono un segnale diverso. E allora ecco che si meriterebbe di più, anche di dirlo volendo. Credo che questa riflessione sarebbe condivisa da tutti".

