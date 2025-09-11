Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Questa Viola più forte di un anno fa? Diamo tempo a Pioli"
Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato della conferenza stampa di ieri di Daniele Pradè e delle sue parole: "Si può dire che la società ha parlato. Pradè ha ricordato che sono stati investiti 92 milioni, che è stato alzato il monte ingaggi. Quindi Pradè alla Fiorentina ora vuole vince, come tutta la società.
La palla viene consegnata nelle mani di Pioli che non credo senta questa pressione. Ma la domanda è questa: questa Fiorentina è più forte della stagione passata? Io su questo ho qualche dubbio, credo che possa diventare più forte grazie al lavoro di Pioli. Per far questo serve un po' di tempo".
