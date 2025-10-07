Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Fagioli va recuperato: ruolo giusto e continuità di gare"

Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Fagioli va recuperato: ruolo giusto e continuità di gare"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:26Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè Nero Bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo al momento che sta attraversando Nicolò Fagioli. Queste le sue parole: "Di chi abbiamo più bisogno in questo momento? Io credo di Fagioli, provare a recuperarlo non è un'opzione ma una necessità. E' l'unico giocatore che può alzare la qualità in mezzo al campo.

Bisogna però rimetterlo nel suo ruolo, non regista. Liberiamo la sua qualità e diamogli una continuità di partite. Può essere la chiave nelle prossime partite".

Fiorentina, Calamai: "Fagioli va recuperato: ruolo giusto e continuità di gare"