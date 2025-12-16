RFV Poesio: "Mi preoccupa la non-reazione della Fiorentina. E adesso?"

Così il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: "Preoccupa la difficoltà nel reagire, nel trovare soluzione e modificare l'andazzo che ha coinvolto ormai tutti. La Proprietà è assente da tanto tempo ed è chiaro che si creano situazioni complicate da controllare. Pure molte".

Cosa la preoccupa?

"Non è tanto la situazione della classifica, quanto che non ci sia una reazione. Nemmeno delle aperture al pubblico. In questi due giorni stiamo assistendo a un silenzio surreale. Rimane tutto così, come se il messaggio fosse: ci pensiamo noi. Ma l'impressione è che non sappiano cosa fare".

Cosa pensa della conferma di Vanoli?

"Hanno ragionato della posizione di Vanoli. Non è certo un allenatore solido che va ad affrontare l'unica partita di Conference, che può voler dire tanto. E soprattutto la partita con l'Udinese. Di vittorie, in campionato, ancora non se ne son viste. A questo punto bisognerebbe vincere una partita ogni due, ma questa Fiorentina ne è in grado? Più facile che sia in grado di non vincere mai".

