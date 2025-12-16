RFV Filippo Pucci: "Il distacco dalla Fiorentina? Un dispiacere necessario"

Il presidente dell'ACCVC, Filippo Pucci, è intervenuto a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al centro", per commentare il comunicato di rottura con la Fiorentina emesso ieri: "Ci abbiamo pensato, ripensato, abbiamo sperato che qualcosa ci facesse cambiare idea. Poi è arrivato il momento della consultazione con i Viola Club, e abbiamo avuto un risultato quasi bulgaro. Superiore all'80%. E la parte rimanente non è che fosse contraria a quello che volevamo sondare, magari si concentrava più su tempi e modalità".

E' stata una decisione sofferta?

"Certo, ma in certe situazioni non puoi far finta di niente, almeno per quanto riguarda l'umore dei nostri club. Se su 45 punti se ne riesce a prendere 6, non so davvero cosa possa esserci da aspettare ancora. Qualcuno dice che dovevamo aspettare ancora, ma non potevamo farlo: andava presa una decisione forte, nella speranza di poter dare un contributo al bene della Fiorentina. E' ciò che mi ha insegnato Rigoletto Fantappié a suo tempo. Mi disse di fare quel che secondo me avrebbe fatto il meglio per la Fiorentina".

Ci sono state reazioni da parte del club?

"No, ma neanche me ne aspetto".

