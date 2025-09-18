RFV
Il CNB di oggi: "Moise, schiaffo alla febbre: domenica servono i suoi gol"
Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Moise Kean: "Ci mancava solo l'influenza di Kean, sono convinto che Moise sarà in campo domenica. Aver acceso il piccolo allarme ci ha fatto pensare quanto sia determinante, fondamentale e basilare per il raggio della Fiorentina ritrovare al meglio il nostro grande centravanti. La Fiorentina rimette Moise al centro del suo progetto offensivo.
Da settimane abbiamo ragionato di quanto sarebbe importante avere gol da Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, ma è fondamentale ritrovare i gol di Kean. Quindi guarisci in fretta e caro Pioli mettilo nelle condizioni di tornare quello dello scorso anno".
