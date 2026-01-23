RFV Il CNB di Luca Calamai: "Tutti i big ritrovati, manca ancora Kean: servono i suoi gol"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato "Nel rimettere al suo posto tutti i pezzi di questo mosaico Fiorentina che ci ha fatto impazzire in questa prima parte di stagione possiamo dire che abbiamo ritrovato De Gea, addirittura capitano, stiamo ritrovando la saggezza, la classe e l'equilibrio tattico di Gosens, abbiamo finalmente il Fagioli che sognavamo. Potrei andare avanti con Gudmundsson e spero con Dodo, che sta dando segnali interessanti. All'appello manca Moise Kean.

Oggi leggevo che ci sono ancora forti dubbi sulla sua presenza domani contro il Cagliari. Io non sono per accelerare i tempi se uno non sta bene, Moise deve tornare al 100% perché solo così può rendere al meglio. Certo è che se la Fiorentina vuole uscire velocemente dalla zona salvezza e se vuole sognare qualcosa di diverso in questa stagione strana, incredibile e folle, ha bisogno del vero Kean, quello che ci siamo goduti nella passata stagione".