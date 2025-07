Dagli inviati Gudmundsson assente dall'allenamento: seduta individuale già programmata

Alle 18:00 la Fiorentina ha iniziato la classica seduta di allenamento pomeridiano a porte aperte. Oltre alla presenza, per la prima volta insieme ai compagni, di Abdelhamid Sabiri (QUI le immagini del marocchino), va sottolineata l'assenza di Albert Gudmundsson. Il numero 10 gigliato, come fa sapere il club viola, non è infortunato ma sta svolgendo un lavoro di allenamento individuale specifico già programmato con lo staff tecnico. La stessa cosa era già successa nei giorni scorsi con Moise Kean e Mattia Viti.