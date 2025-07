RFV Di Chiara ricorda Celeste Pin: "Sono incredulo. Era un riferimento da capitano e non solo"

vedi letture

L'ex terzino della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per ricordare l'amico ed ex compagno di squadra Celeste Pin: "Siamo increduli. Non ci sono neanche parole per spiegarsi le modalità e la dinamica di ciò che è accaduto. Io ho vissuto Celeste come compagno di squadra per cinque anni condividendo momenti bellissimi sia in campo che fuori. C'era un rapporto che è perdurato nel tempo. Stando a Firenze entrambi ci vedevamo molto spesso. Abbiamo fatto tante cose insieme. Quando succedono cose di questo genere ti chiedi le motivazioni e le trovi tutte senza senso. Non riesci a capacitarti. Lui era molto introspettivo e non si apriva moltissimo ma qusto succede a tanti. Ognuno di noi ha dei momenti di difficoltà e aprirsi potrebbe risolvere tanti problemi. Non voglio però entrare nei dettagli, nesssuno può sapere cosa gli è capitato per arrivare ad un gesto così estremo. Sono rimasto senza parole perché era una persona tranquilla, scherzavamo sempre. C'era molta confidenza. Una perdita molto grande, appena ho saputo sono rimasto incredulo. Se ne va un amico".

Da giocatore era il capitano della Fiorentina che marcava giocatori come Maradona

"Uno di quei giocatori che si ricordano, che restano in testa. Sono ancora riconoscibili. Sono quei giocatori che entrano nella testa dei tifosi e di cui rimane un ricordo indelebile. Stando a Firenze era molto attaccato alla Fiorentina. Nelle sue esternazioni difendeva sempre la Fiorentina. Era tranquillo ma in campo si trasformava in un difensore vecchia maniera. Sotto il profilo umano invece era un uomo spogliatoio. Era un riferimento da capitano e non solo".

Poteva essere una figura per il ruolo di team manager con Pioli

"Poteva essere senza dubbio un uomo ideale per quel ruolo. Pur essendo trapiantato come me qui a Firenze ha preso in pieno la fiorentinità".

ASCOLTA IL PODCAST COME L'INTERVISTA COMPLETA