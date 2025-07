FirenzeViola Passarella su Pin: "Un grandissimo dolore, compagno e amico indimenticabile"

Celeste Pin, difensore della Fiorentina dall'82 al '91 e scomparso ieri nella sua abitazione sulle colline fiorentine, ha costituito per anni una coppia ben assortita della retroguardia viola con Daniel Passarella. L'ex compagno ancora incredulo oggi dall'Argentina ha voluto inviare un messaggio di cordoglio attraverso FirenzeViola: "Sento un grandissimo dolore per la perdita di un compagno eamico indimenticabile. Ciao Celeste" le sue parole piene di emozione.

La coppia Pin-Passarella è stata garanzia di solidità e eleganza. A Pin toccava il compito di rimanere ancorato dietro per marcare gli attaccanti più temibili, senza spingersi troppo in avanti.

Anche Giancarlo Antognoni ieri aveva subito espresso le sue emozioni per la morte dell'ex compagno: "Per me, Graziani e Passarella è stato come un fratello minore e per simpatia ed amicizia lo consideravamo una mascotte. Una tragedia per tutti noi"