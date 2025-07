RFV L'allenatore del Grosseto Indiani: "Domani sarà bello. Pioli scelta migliore per la Fiorentina"

Pronto a sfidare la Fiorentina domani per l'amichevole estiva del suo Grosseto, l'allenatore Paolo Indiani ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio': "L'obiettivo che mi hanno chiesto è uno: la promozione. Oggi ho fatto il secondo giorno da allenatore del Grosseto. Perché domanila partita con i viola? Perché dopo non volevamo e la Fiorentina ce l'ha chiesto, ci fa piacere fare questa amichevole. Sono convinto che ci sarà una buona cornice di pubblico".

Che idea si è fatto di questa Fiorentina?

"Se la farà Pioli (ride, ndr). Io mi devo fare un'idea sul Grosseto. Lui è un allenatore veramente bravo, è la scelta migliore che la Fiorentina potesse fare. Hanno fatto bene anche a fare un discorso di tre anni, Pioli è nel momento migliore della sua carriera. Si tratta di una scelta indovinata sicuramente".

Come giocherà il suo Grosseto?

"L'anno scorso facevo un 4-3-2-1, quest'anno sarà la stessa cosa. La Fiorentina ora gioca con 3 difensori centrali ma sono anche momenti in cui si sperimenta. Chissà che non prenda io spunto da quello che sta facendo la squadra viola, oggi si gioca un calcio fluido. Non ci si può fossilizzare su un sistema e basta. Pioli ha detto che vuole diventare prevedibile per la sua squadra e imprevedibile per gli altri: non è semplice, ma l'obiettivo è sempre quello".

Chi giocherà domani?

"Bisogna vedere anche come stanno ma credo che gireranno tutti. Al massimo faranno 45 minuti a testa, non si può fare diversamente".

Dovesse chiedere un giovane alla Fiorentina, chi chiederebbe?

"La Fiorentina non ne ha tanti da Grosseto... Li ha da professionisti. Ci hanno già dato il portiere, Tognetti, poi vediamo. Credo che restando Kean abbia fatto una grossa dimostrazione d'affetto nei confronti della piazza. Una scelta inusuale, basti vedere Retegui... Kean ha fatto un'altra scelta ed è da ammirare".

Il giocatore che le piace di più della Fiorentina?

"Quello che ha fatto Kean l'anno scorso è fuori norma, speriamo che si ripeta quest'anno.

Contro il tridente Kean-Dzeko-Gudmundsson come farà?

"L'importante è non farsi male, come si fa a fermare questi calciatori. Sarà una partita importante per la preparazione".

