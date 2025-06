RFV Il CNB di Calamai: "Kean incognita: se andrà via Dzeko e Piccoli non possono essere le alternative"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così della situazione riguardante Moise Kean e dei suoi possibili sostituti: "Aspettando notizie su Gudmundsson oggi voglio fare una riflessione su Kean. Nel momento in cui è stata inserita la clausola di 52 milioni dal 1 al 15 luglio mi sembrava una data fantastica perché dopo il 15 luglio c'è comunque tempo per fare qualsiasi cosa nel caso in cui Kean dovesse andare via. Arrivando invece al cuore del mercato mi sembra che quella data sia lontanissima e mi sembra che non sapere il destino di Kean sia un grande problema per la Fiorentina.

Sperando in un miracolo, cioè che Kean magari a fine giugno o nei primi giorni di luglio sciolga l'interrogativo ribadendo la sua volontà di rimanere a Firenze, quel che è certo e che mi sembra opportuno ribadire ad alta voce è che Dzeko e Piccoli del Cagliari non possono essere le alternative nel caso in cui dovesse andare via il centravanti classe 2000. Per il momento non ho visto nomi interessanti ma con 52 milioni ci sarebbe il modo di trovare l'attaccante giusto".