Radio FirenzeViola, oggi diretta speciale per la finale verdi-Rossi: domani maxi puntata finale di "Via Fiorenza"

Giornata speciale per la città di Firenze. Oggi è San Giovanni, patrono del capoluogo toscano, e come da tradizione andrà in scena la finale del Calcio Storico Fiorentino.

Sarà speciale anche il palinsesto di Radio FirenzeViola che oggi pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30 seguirà in diretta, con Pietro Lazzerini in studio e con i nostri inviati in Piazza Santa Croce, la finale tra i Verdi di San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella. Domani invece, nel day-after della finalissima, è prevista una maxi puntata finale di "Viva Fiorenza", con Luigi Laserpe e Gianluca Lapi in conduzione, dalle 19:00 alle 20:30.