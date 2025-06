RFV Andrea Ritorni su Kayode: "Al Brentford ha dimostrato cosa può fare. Fortini? I viola ci possono lavorare"

Il capo scouting della Vigoglobalsport (agenzia che segue gli interessi anche di Michael Kayode), Andrea Ritorni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro" per parlare delle tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un commento su Michael Kayode: "E' stato riscattato per 17 milioni dal Brentford. Ha fatto 7-8 gare eccellenti. C'è stato un cambiamento tattico e di vita in Inghilterra. Grazie al Brentford e al tecnico, ora andato al Tottenham, Frank è cresciuto molto. Deve ancora pulirsi dal punto di vista tecnico ma il suo grande motore e la tattica sono un punto di forza".

C'è il rimpianto di dover essere andato via dall'Italia?

"Detto che il calcio inglese gli calza a pennello per la sua fisicità. E' una cosa che ci diciamo sempre in Italia perché si ragiona di settori giovanili ma poi nessuno fa giocare i giovani. Se ci crediamo bisogna crederci dall'inizio e fino in fondo. Spero si cambi a livello culturale ma ancora questo cambio non lo vedo".

Cosa è successo con Kayode?

"Partiamo da una stagione incredibile di Dodo. Poi bisogna accettare le decisioni dell'allenatore. I giocatori vanno gestiti perché senza giocare si perde il ritmo partita. Se ogni mezza partita male un giocatore viene messo in panchina il problema può diventare psicologico. Kayode però è stato al suo posto accettando le decisioni e al Brentford ha dimostrato cosa può dare".

Come si può sostituire Dodo in caso di una sua partenza?

"La Fiorentina è in buone mani con Pradè, Ferrari, Goretti e Pioli. Sapranno scegliere il profilo più giusto. Nonostante non sia ben visto da alcuni per me Pradè è un grande direttore sportivo, molto competente".

Un commento su Niccolò Fortini

"Lo conosco bene. E' un ragazzo serio, un vero professionista. Ha grande fisicità, poi deve migliorare dal punto di vista tecnico tattico ma ha tanti margini di miglioramento. La Fiorentina ci può lavorare".

