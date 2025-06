RFV Lulù Oliveira: "A Kean direi che non contano solo i soldi. Piccoli è da Nazionale"

L’ex attaccante viola Lulù Oliveira è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola. Questo il suo commento sulla situazione Moise Kean e sull'offerta dall'Arabia: "C'è da dire che il campionato arabo sta diventando importante. Certo, la Serie A è superiore. La Fiorentina non può combattere con una società così grossa come l'Al Qadsiah. La sua poi sarà una scelta di vita, io ad esempio parlerei con la famiglia. Poi i soldi non son tutto. Mi ricordo che ai tempi della Fiorentina mi cercò la Sampdoria, che mi aveva promesso di far coppia con Mancini e di avere il doppio dello stipendio. Io dissi di no perché avevo dato la mia parola alla Fiorentina".

E sull'evoluzione di Moise Kean, ha detto: "Dove era prima giocava poco e non si esprimeva bene. La Fiorentina gli ha aperto la porta, non era facile fare bene. Qui ha dimostrato il suo grande valore".

Da ex Cagliari, Oliveira ha detto la sua anche su Roberto Piccoli, centravanti accostato anche alla Fiorentina: "È cresciuto tantissimo, in una 'piccola' ha fatto cose straordinarie. In una big o in una squadra più blasonata come la Fiorentina potrebbe far bene, può fare molto bene anche a Firenze. E penso che a breve arriverà anche in Nazionale".