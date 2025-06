RFV Il CNB di Calamai: "Gud deve restare, ideale per Pioli: per i viola un sacrificio piacevole"

Nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", in onda ogni mattina su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è così espresso così sulla questione riguardante il riscatto di Albert Gudmunsson: "Non abbiamo ancora un nuovo allenatore ma credo che non si possa immaginare di ritardare ancora a lungo delle scelte. Mi riferisco in particolare alla decisione che la società dovrà prendere su Gudmundsson. L'idea della Fiorentina era semplice e anche comprensibile visto il rendimento dell'attaccante. Quella di ritrattare con il Genoa lo scenario, magari conquistare un anno e rimandare di una stagione il versamento di una cifra importantissima.

Il Genoa però ha già fatto sapere alla Fiorentina che ha già pronto il piano B, C e forse anche D. Si tratta di società sia italiane che straniere, si parla anche di emirati, che potrebbero offrire addirittura più di quello che la Fiorentina ha messo sul piatto. Allora credo che non ci sia altra strada che tenere Gudmundsson. Secondo me sarebbe un sacrificio piacevole perché è un giocatore importantissimo che si sposerebbe benissimo con le idee di calcio di Pioli".