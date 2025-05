RFV Il CNB di Calamai: "Ancora Conference: speriamo che Commisso voglia il salto di qualità"

Luca Calamai si è così espresso nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "Non ci sono cortei per strada, ma si chiude una stagione sufficiente. Non riesco ad andare oltre il sei. Ho la sensazione che con questa squadra, la più forte dell’era Commisso, si poteva fare di più.

Ma la squadra ha centrato il sesto posto, che solitamente vale l’Europa League, e ha battuto le big. La speranza è che Commisso abbia la voglia di fare quel qualcosa in più sul piano del mercato che possa permetterci quel salto di qualità che ci porti oltre la Conference, che oggi va benino ma che a lunga andare può diventare una maledizione".