Il Caffè Nero Bollente: "Col Sigma per scoprire volti nuovi e affrontare al meglio la Roma"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo sul match stasera vedrà la Fiorentina affrontare il Sigma Olomouc: "Al di là degli schemi, oggi c'è solo una necessità: vincere e vincere bene. Perché l'autostima di questo gruppo è ai minimi storici, fare una vittoria netta in Conference sarebbe il modo migliore per affrontare poi la Roma in campionato. Anche perché ora è difficile capire chi sono i titolari e chi no, magari stasera scopriremo giocatori che si riveleranno importanti per crescere anche in Serie A.

Quindi coraggio in Conference, andiamo a scoprire volti nuovi".