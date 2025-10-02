Il Caffè Nero Bollente: "Col Sigma per scoprire volti nuovi e affrontare al meglio la Roma"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo sul match stasera vedrà la Fiorentina affrontare il Sigma Olomouc: "Al di là degli schemi, oggi c'è solo una necessità: vincere e vincere bene. Perché l'autostima di questo gruppo è ai minimi storici, fare una vittoria netta in Conference sarebbe il modo migliore per affrontare poi la Roma in campionato. Anche perché ora è difficile capire chi sono i titolari e chi no, magari stasera scopriremo giocatori che si riveleranno importanti per crescere anche in Serie A.
Quindi coraggio in Conference, andiamo a scoprire volti nuovi". Qua sotto il video:
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaTotoformazione, De Gea-Piccoli e un mare di dubbi: da Viti a Fortini, in tanti reclamano spazio
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com