RFV Iachini difende Pioli: "Serve tempo e lavoro settimanale. La Fiorentina ha troppi bravi ragazzi"

Su Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro, parola a Beppe Iachini. L'ex allenatore della Fiorentina ha commentato così il momento dei viola e di un suo ex compagno, Stefano Pioli: "L'esperienza insegna ad avere pazienza. Stefano è arrivato da pochi mesi e in questi mesi si è cambiato tanto. Ci sono delle idee che sono buone, la volontà di liberare i due esterni e altro.

Ma di tempo non ce n'è stato. Per un allenatore sono importanti le settimane tipo, di lavoro pieno, e di settimane tipo ce ne sono state poche. Quando hai una partita ogni tre giorni, con anche poi le nazionali, non c'è tempo pratico per fare progressi. Vediamo ad esempio cosa succede alle squadre senza coppe: il Napoli l'anno scorso o il Milan adesso, non avere coppe aiuta. Il miglioramento non può che passare attraverso il lavoro.

Quello della Fiorentina mi pare un gruppo di bravissimi ragazzi, ma in mezzo al campo, Mandragora a parte, non vedo nessuno con le caratteristiche giuste per scuotere la squadra. La Fiorentina ha ottimi calciatori e Stefano li sta conoscendo adesso".