RFV Hernanes: "Fiorentina in ripresa e con Paratici riferimento anche fuori dal campo farà bene"

L'ex giocatore della Lazio e della Juve, tra le altre, Hernanes ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola durante Pitti Uomo a Firenze, a partire dall'ufficialità di Paratici, da lui conosciuto a Torino, alla Fiorentina: "Abbiamo lavorato insieme alla Juventus, è una grande persona di calcio e conosce il calcio, la Fiorentina sta già dando segnali di ripresa e con lui dà ancora più punti di riferimento anche fuori dal campo, la vedo bene.

La Fiorentina ha uno spirito diverso ora, i giocatori ci sono, avevano bisogno di cambiare l'inerzia delle prestazioni che poi condiziavano i risultati, avevano uno spirito abbattuto, ora è viva come ha dimostrato nella ripresa con il Milan quando ha fatto una grande prestazione ed ha sfiorato la vittoria".