RFV Guido Magherini: "Fagioli ha affrontato vicende più grandi di lui. Va riscattato a prescindere"

vedi letture

Guido Magherini, sono intervenuti a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina e sulla vicenda delle scommesse. Nel suo intervento, Magherini, ha fatto riferimento anche alla vicenda che suo malgrado lo vide coinvolto nel 1980, quella del calcioscommesse: "Fagioli deve essere lasciato stare adesso, ha già pagato per quello che ha fatto, essere sbattuto in prima pagina dopo tutto quello che ha passato non è sicuramente bello per un calciatore e per un ragazzo come lui".

Che ne pensate del gioco su siti illegali? "Ai miei tempi non bastava dimostrare l'innocenza, la giustizia sportiva ha un metodo tutto suo, a me accusavano di fare un risultato per fare un favore a qualcuno nonostante non ci fosse niente dietro. Fagioli ha già scontato la sua pena e ha affrontato una vicenda più grande di lui, essere ricattato a 18 anni non è una bella cosa, è molto difficile da gestire come cosa".

Cosa deve fare la Fiorentina nei confronti di Fagioli? "Fagioli va riscattato indipendentemente da tutto, va costruita una squadra intorno a lui, la società lo deve proteggere e lo devono far sentire libero di testa, quando un ragazzo entra in quel giro è difficile uscirne da solo".

Come ha visto Fagioli nelle ultime partite?

"Queste cose toccano sempre, quelli che stanno dietro a queste cose ci vanno pesanti e non ti fanno nemmeno dormire".

Dove può arrivare questa Fiorentina? "I viola possono arrivare sesti, il campionato è positivo. Facciamo più fatica a impostare con le medio-piccole, bisogna imparare ad adattarsi per portare a casa queste partite. Adesso in campionato non ci sono partite facili, andare a Cagliari e fare risultato non è facile. La Conference sarà impegnativa, il Betis e il Chelsea sono due grandi squadre".

Che squadra può avere più stimoli tra Fiorentina e Cagliari?

"Chi lotta per non retrocedere ha sempre voglia di fare risultato, non sarà facile andare sia a Cagliari che a Venezia e imporci".