RFV Guerini: "Mi piace come sta nascendo questa Viola. Pioli qui per un motivo"

Così l'ex Fiorentina, Vincenzo Guerini, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Mi piace molto come sta nascendo questa Fiorentina. Hanno confermato i migliori, come Kean, e gli hanno messo accanto altri giocatori importanti come Dzeko. Gudmundsson può fare un ulteriore salto di qualità. Poi De Gea è fenomenale. Ci sono tutti i presupposti per fare un grande campionato".

Come vede il "nuovo" Pioli?

"E' tornato maturo, più sicuro di se stesso. Ero abbastanza fiducioso da subito: che motivo avrebbe avuto di tornare se non si sentisse cresciuto? Non voglio essere troppo ottimista, ma credo che potremo non accontentarci del solito settimo o ottavo posto".

Le sta piacendo l'operato di Pradè?

"Sicuramente mancherà qualcosa, ma solo chi è dentro può sapere che aggiustamenti devono essere fatti. Quando vai a prendere un allenatore affermato come Pioli, credo tu sappia che gli serviranno certe garanzie. Ma in generale la squadra sta nascendo bene".

