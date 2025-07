RFV Gianluca Berti su Martinelli: "Nei suoi panni avrei chiesto di andare a giocare"

Gianluca Berti, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina e oggi dirigente, ha parlato dei portieri viola nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Ho sempre detto che nei panni di Martinelli avrei voluto un percorso diverso. Già a gennaio scorso lo avrei mandato in C per fare un po' di partite per poi mandarlo titolare in B questa estate. Avrei trovato una società amica a cui dare un premio per la crescita e per valutare se poteva diventare un portiere da Fiorentina. Mi auguro per lui che quest'anno trovi più spazio perché se dovesse giocare solo 4-5 partite rischierebbe di passare un altro anno a guardare. Dall'esterno, visto che ho fatto il portiere, si acquista esperienza solo giocando. Il portiere titolare è De Gea senza se e senza ma, poi non so quale sarà il percorso deciso per Martinelli, ma insomma non ci sono dubbi sulla titolarità".

