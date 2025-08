La Fiorentina vuole Sohm. Il Corriere dello Sport: "Si chiude col Parma"

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola spinge per Simon Sohm alla Fiorentina, titolando in prima pagina: "Si chiude". La trattativa tra i club continua e i dirigenti viola hanno in programma di rivedersi con il Parma entro il weekend, nel tentativo di trovare un accordo, perché il centrocampista svizzero corrisponde all'identikit del giocatore richiesto da Pioli.

C'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione, spiega il quotidiano, si percepisce ottimismo da entrambe le parti. La Fiorentina si deve avvicinare alla richiesta del Parma da 20 milioni di euro dopo la prima offerta da 13, ne servono 15-16 per la fumata bianca. Saranno ore di valutazione e di passi in avanti concreti. Su Sohm si era affacciato nelle scorse settimane anche il Milan, che vedeva in lui un giocatore perfetto per il gioco di Allegri, e questo ha forse fatto un po' lievitare la valutazione del giocatore. Lo svizzero ha un contratto con il Parma da poco meno di un milione di euro a stagione che varrà fino al giugno del 2027, quindi è ampiamente nei parametri della Fiorentina.