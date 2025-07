"Good morning, England!", la trasmissione di Radio FirenzeViola dall'Inghilterra

Radio Firenzeviola è pronta a raccontare la seconda parte di ritiro estivo della Fiorentina in Inghilterra. Oltre ai collegamenti quotidiani nel corso della programmazione della web-radio verticale dedicata alla squadra viola, la novità consisterà nel programma "Good morning, England!", trasmissione curata da Andrea Giannattasio direttamente dal Regno Unito in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 9.30 per considerazioni, voci e notizie dalla Terra d'Albione.

L'emittente sarà come sempre fruibile sia attraverso l'APP che il DAB oppure il canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Fino al 9 agosto resta su Radio Firenzeviola per non perderti neanche un aggiornamento sulla Fiorentina, anche dall'Inghilterra.

Clicca qui per seguire la diretta