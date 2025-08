Resta in auge Nicolussi Caviglia: la Fiorentina ha una carta da giocare

La Fiorentina continua a cercare un centrocampista che possa fare la differenza sul mercato e La Gazzetta dello Sport stamani scrive che sono in rialzo le quotazioni di Nicolussi Caviglia. I due responsabili sono al lavoro e Goretti nel fine settimana raggiungerà la squadra in Inghilterra assieme al dg Alessandro Ferrari per la prima amichevole contro il Leicester.

Capitolo Nicolussi Caviglia

Il giocatore del Venezia piace da tempo, ha un buon passo e un'ottima visione di gioco anche se i lagunari lo propongono come il simbolo della squadra che con Stroppa in panchina punta a risalire in A, il giocatore però non è così entusiasta di giocare nel campionato cadetto. Il costo di partenza è alto, 15 milioni di euro, ma gli ottimi rapporti con l'agente - lo stesso di Kean, Lucci - possono aiutare ad abbassare il prezzo. La Fiorentina vede sempre di buon occhio il made in Italy.