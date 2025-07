RFV Fantini: "Gudmundsson tornerà ad esprimersi al meglio. Mi incuriosisce la posizione di Dzeko"

Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola commentando così la Fiorentina che sta nascendo e l'attacco a disposizione di Pioli: "Sono contento del ritorno di Pioli. Sono strafelice che ritorni in viola. Spero che Kean rimanga dopo la sua miglior stagione in carriera. È arrivato Dzeko, che mi ha un po' sobbalzare dalla sedia perché stiamo parlando di un 39enne anche se è un ottimo profilo. Bisogna capire come verrà utilizzato se con Kean o alternativo a Kean. Io penso che la Fiorentina sia sulla strada giusta per fare un campionato interessante. Speriamo che Pioli possa confermare ciò che ha dichiarato recentemente, ovvero la vittoria di un trofeo".

Gudmundsson tornerà ad esprimersi sui livelli visti al Genoa?

"Io penso che quando un giocatore fa vedere qualcosa sul campo, magari non riesce sempre ma prima o poi tornerà a esprimersi al meglio. L'anno scorso le dinamiche personali hanno inciso sul suo gioco. Penso che sia un trequarti offensivo, capace di colpi imprevedibili. Pensare a Gudmundsson dietro a Kean e Dzeko è interessante ma dipenderà molto anche a come vorranno esprimere la fase difensiva. Io in carriera la facevo perché altrimenti non avrei giocato (ride) ma altri possono anche non farla. Pioli avrà tanti pensieri da dover chiarire visti i giocatori a disposizione".

