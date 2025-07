RFV Durante consiglia Beltran: "Dalla Fiorentina al Flamengo sarebbe un passo in avanti"

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Sabatino Durante, esperto di mercato e di calcio brasiliano, ha analizzato così la trattativa tra Flamengo e Fiorentina per portare Lucas Beltran in Brasile: "Beltran dovrebbe accettare il Flamengo. Qui abbiamo una mentalità vecchia, eurocentrica, non ci rendiamo conto che il mondo, anche quello del calcio sta cambiando. E che il Flamengo è una super-potenza: è una delle squadre più tifate in Sudamerica, ha una squadra forte e tanti fondi. Secondo me per lui passare dalla Fiorentina al Flamengo non sarebbe un passo indietro, anzi, è un passo in avanti. Non si è ancora convinto è vero, ma chi è che non vorrebbe vivere a Rio de Janeiro? Non scherziamo. Poi finirebbe a giocare al Maracanà.

Se può avere delle remore perché da argentino dovrebbe giocare in Brasile? Non scherziamo, vediamo la storia recente e il campionato brasiliano attuale. Ci sono un sacco di argentini. Il campionato brasiliano è il più importante in Sudamerica, tutti vogliono andare lì. E le squadre sono davvero forti, basta guardare quello che è successo nell'ultimo Mondiale per Club".