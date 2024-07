GUERINI A RFV, Mi aspettavo di più da questa società

FirenzeViola.it

Vincenzo Guerini, ex viola e oggi presidente dell'Ancona, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "E' l'ultima cosa che mi sarei aspettato fare il presidente. La situazione era difficile, c'era da riscotruire da zero ma non potevo dire di no a una piazza che mi ha amato per cinque anni e che mi ama. Pensavo di avere chiuso con il calcio...".

Guardando alla Fiorentina, che sensazioni ha?

"Credo che non ci siano problemi di ritardo, basta costruire una squadra migliore dell'anno scorso. Visto che si sbandiera tanto il fatto che i soldi non sono un problema, mi aspettavo da tifoso una squadra più forte. Mi aspettavo di più da questa società".

Che cosa si aspetta dal prossimo futuro?

"Dico solo che il tempo per fare meglio c'è. Bisogna vedere se c'è la volontà, perché è vero che siamo andati in finale di Conference per due volte, ma parliamoci chiaro... credevo la Fiorentina avesse altri tipi di ambizione".

