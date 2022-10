GRASSIA A RFV, Viola che involuzione. Italiano...

Filippo Grassia, firma di prestigio e voce di Radio Rai, è intervenuto a RadioFirenzeviola e ha parlato così della Fiorentina: "La Fiorentina rischia un campionato anonimo, si viaggia sua una media di un punto a partita. Devo dire che mi sono meravigliato quando ieri Italiano ha detto che era soddisfatto della partita, della prestazione della squadra per le occasioni create. Io ne ho contata una, quella di Jovic nel finale, che tra l'altro ha fatto più lui in dieci minuti che tutti i compagni fino a quel momento. A me sembra una formazione involuta, che ha il primato del possesso palla in Serie A ma ad una velocità troppo lenta che diventa prevedibile. Credo che Italiano debba cambiare qualcosa nei suoi dogmi tattici perché con questo modo di giocare i viola segnano pochissimo. Con un attacco formato da Ikone-Saponara-Kouame è dura, la media gol è troppo bassa. Mourinho in questo senso è un esempio, ma lo è anche Allegri. Questo 4-3-3 non funziona, è una cosa imbarazzante, la classifica è veramente modesta. In Conference sono state fatte due figuracce, bisogna cambiare qualcosa. A questa squadra manca un giocatore come Torreira che dettava i tempi. Alcuni giocatori non sono all'altezza di una Fiorentina che aspira all'Europa".