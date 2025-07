RFV Giorgetti: "Pin era disponibile di natura con tutti, non voleva nulla in cambio"

Nella diretta speciale di Radio FirenzeViola in ricordo di Celeste Pin, scomparso oggi all'età di 64 anni, Angelo Giorgetti ha parlato così dell'ex viola: "Io lo conosco da tanti anni, da quando ero un giovane cronista. Con lui ricordavo con piacere quando negli anni ottanta facemmo una trasferta insieme, allora la Fiorentina viaggiava con alcuni giornalisti, erano altri tempi, prima c'erano rapporti umani anche coi giocatori. Negli anni ho conosciuto tanti calciatori disponibili con noi perché speravano in un mezzo voto in più o in altro, lui no, non voleva niente in cambio.

Non si prendeva troppo sul serio pur essendo stato un campione. Lui era disponibile in modo naturale. Sono senza parole, questa notizia per me è stata come uno schiaffo".