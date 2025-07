RFV Polverosi: "Mi ricorderò sempre della reazione di Pin dopo la finale contro la Juventus"

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha voluto ricordare così Celeste Pin, scomparso oggi a 64 anni, su Radio FirenzeViola: "Era un ragazzo d'oro,uno buono. Pur vivendo da trent'anni a Firenze gli era rimasto questo accento veneto dolce. Quando ho appreso la notizia ho subito ripensato a quella doppia finale Uefa con la Juventus. A quei tempi seguivo la Fiorentina molto da vicino, mi ricordo la finale di Torino e quanto urlasse lui. Gridava "Siete ladri!", non si voleva fermare.

Poi come giocatore devo dire che è stato protagonista della Fiorentina più bella che abbia mai visto. Era la Fiorentina '83-84, quella di De Sisti, giocava in difesa assieme a Contratto, poi c'era Passarella. Ha giocato con tanti campioni e fermato tanti attaccanti, da Platini a Graziani, a Pruzzo o Altobelli. Queste cose sono quelle che ti lasciano tanti 'ma' in bocca. Perché non è solo tristezza, è lo sgomento che ti lascia una notizia del genere".