RFV Calamai: "Serve un grande leader in mediana, Sohm non mi entusiasma"

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così degli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina: "Leggo con attenzione gli sviluppi per quanto riguarda il centrocampo, perché è l'ultimo pezzo di un mosaico che mi piace molto. Ho letto di un'accelerazione per Sohm del Parma: parliamo di un bel giocatore, di quelli solidi che piacciono agli allenatori ma lo confesso, credo che in mezzo al campo la Fiorentina abbia bisogno di qualcosa di più di Sohm.

Ha bisogno di un grande leader in mezzo al campo. Guardo con attenzione a Sohm ma spero che molto presto spunti un altro nome, che porti tutti all'aeroporto".