Calciomercato Kean-Fiorentina, ci siamo: fissato l'incontro per parlare del rinnovo

Novità importanti sul fronte Moise Kean. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è stato fissato per i prossimi giorni l’incontro tra la Fiorentina, il giocatore e i suoi agenti per parlare del rinnovo di contratto. Se fino a questo momento c’era stata un po’ di incertezza sulla questione, nel senso che la società non aveva ancora contattato l’entourage del ragazzo per comunicargli le proprie intenzioni, adesso c’è il passo concreto.

La strategia del club.

La dirigenza viola proverà a convincere Kean a prolungare il proprio contratto garantendogli un ingaggio più sostanzioso, vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione, agevolato dagli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Il tutto con la speranza di aumentare il prezzo della clausola rescissoria, che difficilmente i procuratori accetteranno di eliminare. I rapporti tra le parti sono ottimi, e quindi le basi più che buone. A giorni il confronto.