RFV Giulio Dini: "Serve un centrocampista con fisicità. Sohm mi piace molto, vi spiego"

L'avvocato e direttore sportivo, Giulio Dini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina: "L'impiego del tridente offensivo dipende sempre dalla disponibilità e il sacrificio di chi sta davanti. Kean è il primo difensore quando la palla passa all'avversario, Dzeko è sicuramente uno che lavora per la squadra. Qualche perplessità la possiamo avere per Gudmundsson, visto che spesso ha avuto qualche difficoltà di troppo. Ma quest'anno non ho motivo di dubitare che la Fiorentina avrà un gioco, quindi Gud potrà contribuire di più".

A partita in corso magari?

"Sicuramente. Non è che avere i due sottopunta e la punta ti cambi così tanto. Non è che se hai Fazzini e Dzeko dietro Kean non ti poni il problema. Dico solo che adesso i centrocampisti esterni sono quelli che quando giocavamo a quattro facevano i terzini. Il centrocampo quest'anno sarà meno ragionatore rispetto all'anno scorso".

Anche l'anno scorso si "ragionava" poco...

"Io credo che Adli e Cataldi invece fossero due ragionatori. Quest'anno hai due esterni bassi, poi stai andando a cercare un giocatore che abbia anche fisicità. Cosa che è mancata l'anno scorso. In pratica sto parlando di Sohm".

Le piace Simon Sohm?

"Sì, la sua caratteristica principale è di avere questa cavalcata sia nel rompere che nel ripartire".

