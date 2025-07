RFV Tenerani ricorda Pin: "Era fiorentino dalla testa ai piedi"

Intervenuto su Radio FirenzeViola, Mario Tenerani ha voluto ricordare così Celeste Pin: "Io lo frequentavo spesso, l'ho addirittura 'sposato' in Comune. C'eravamo sentiti qualche settimana fa. Mi ricordo che mi voleva convincere ad andare con lui a giocare a calcio camminato. Poi aveva tanti progetti per il futuro, non so che dire. Lui era una sorgente di idee che zampillava.

Ora è difficile darsi una spiegazione. Celeste era uno fiorentino dalla testa ai piedi, difendeva sempre la squadra. È andato a Celje in trasferta coi tifosi. Lui era in studio con noi su Lady Radio durante quell'incredibile vittoria della Fiorentina contro la Juventus del 20 ottobre 2013, era incontenibile".