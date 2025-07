FirenzeViola "Era il nostro fratello minore": il bel messaggio di Antognoni su Pin

vedi letture

"Era il nostro fratello minore degli anni 80 ,con Bertoni Passarella ,Graziani etc...era la nostra mascotte, per simpatia e amicizia di gruppo..una tragedia per tutti noi". Con questo breve messaggio Giancarlo Antognoni ha voluto ricordare così Celeste Pin, ex compagno in viola scomparso oggi all'età di 64 anni.