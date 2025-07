Gosens: "Stiamo correndo tanto ma è giusto così. Provo a dare l'esempio sempre"

A margine dell'allenamento pomeridiano di ieri, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Robin Gosens, che ha commentato così la prima settimana di ritiro al Viola Park: "Questo ritiro sta andando bene. Ci sono tanti tifosi e questo fa bene, ci danno forza, entusiasmo e positività. Stiamo lavorando bene, stasera vado a casa con una bella vittoria nella partitella. E fa bene questo, perché si vive per le vittorie. Rispetto ai ritiri fatti in precedenza, penso anche a quelli in Germania, qui si fa più lavoro senza palla, anche se pure con l'Atalanta e con Gasperini correvamo tanto. Ma mi va bene lavorare tanto, tantissima corsa con o senza palla. Si soffre ma volentieri, perché io ad esempio ho bisogno di una preparazione forte per stare bene in campo.

Sto provando a portare alla squadra quello che sono io, volontà e disciplina. Sono così, non devo forzarmi a fare altro, sono autentico. Provo a dare il massimo per me stesso e anche per la squadra".