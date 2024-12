GIORGETTI A RFV, Non sia un dramma l'uscita dalla Coppa

FirenzeViola.it

Il giornalista e opinionista di Radio FirenzeViola Angelo Giorgetti durante "Garrisca al Vento" ha parlato dell'eliminazione dalla Coppa: "Con l'Empoli la prestazione va ricollegata a quanto successo con Bove. E' andata male ai rigori che in altri casi ci hanno premiato, la Fiorentina in una situazione normale non avrebbe perso. Poi non ho capito certe scelte dell'allenatore come Quarta centrocampista, uno o lo è o non si inventa. Ma tutta la difesa non è stata perfetta come al solito. Ma non darei tutte le colpe a Terracciano.

Io però non vorrei drammatizzare l'uscita dalla Coppa. Anche il giudizio su Palladino non può passare dall'essere un fenomeno ad essere scarso perché ha messo Quarta nell'emergenza, anche se non l'ho capita ecco. Peccato perché viene mio un obiettivo sensibile ma non facciamone un dramma e vediamo come si assestono le cose, dopo quanto successo".