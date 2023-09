GAVILLUCCI A RFV, Frappart una garanzia: nell'elite

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ascolta l'audio

Claudio Gavillucci a Radio Firenze Viola

L'ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto a radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare della designazione di Stephanie Frappart per la gara Genk-Fiorentina: "La Frappart è entrata a far parte dell'elite mondiale, è stata protagonista protagonista anche lei infatti nell'ultima edizione. Ha arbitrato la supercoppa europea e la Champions League, quindi è a tutti gli effetti una garanzia. La donne hanno personalità da vendere, ma non mi piace fare distinzioni, l'arbitro migliore è chi sbaglia meno anche se errori durante la carriera ci stanno. Lei sa di calcio. Le differenze tra arbitri maschi e femmine sono di carattere fisico e della pressione, ma lei ha superato il banco di prova ormai. Ed ha la fiducia dell'organo tecnico, Rosetti, che gli ha affidato queste partite".

"Il discorso è complesso, gli arbitri sono ben contenti di avere a supporto la tecnologia e l'anno scorso anche per problemi logistici non è stato possibile inserire il Var fin dai primi turni. Il designatore inoltre cerca di designare gli arbitri più giovani nei primi turni di Champions, per una questione di pressione, e gli esperti per Conference e Uefa, poi andando avanti sarà il contrario. Di solito si fa così".