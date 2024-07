GALANTE A RFV, Pongracic a 3? Nessun problema

FirenzeViola.it

Fabio Galante ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante il 'Viola weekend', commentando l'inizio dell'avventura a Firenze dell'ex compagno Palladino: "Io ci ho giocato insieme a Livorno e lui era quasi un bambino, quindi non potevo prevedere facesse questo tipo di percorso. Ma ne ho incontrati tanti di compagni che poi sono diventati allenatori. Ricordo solo che in quell'anno insieme si vedeva che Raffaele era intelligente e sveglio, molto disponibile. Vidi subito in lui grande qualità e grande passione per il calcio. Viene da una scuola come quella della Juventus, con Gasperini che gli avrà inculcato i giusti valori. Se poi a Monza gli hanno dato la guida della Primavera e poi della prima squadra vuol dire che i valori ci sono. Chiunque viene alla Fiorentina dopo Italiano non è in una situazione semplice ma Palladino non è certo l'ultimo arrivato".

Palladino saprà lavorare bene con i giovani?

"È un allenatore esperto che fa crescere il giovane. Palladino può essere importante ma lo sono di più i giocatori della rosa. Ogni anno è normale che qualcuno saluti ma l'importante è che ai giovani sia trasmesso quello che poi trasmisi io a Palladino quando era giovane".

Come sarà per Pongracic passare alla difesa a tre?

"Zero problemi. Quando un giocatore è forte non ci son problemi, io in carriera passai dalla difesa a uomo a quella a zona, e quelli forti non avevano problemi. Dovrà solo essere bravo Palladino a fargli capire cosa vuole. Ma secondo me è stato un grande acquisto e secondo me Raffaele ha insistito per prenderlo, bravo Pradè. Ora sono anche a Lecce e non posso parlare male di Pongracic (ride, ndr)".

