G. SALVADORI A RFV, Ikoné lo porterei sul palco. Nico...

Graziano Salvadori, attore comico e regista di nota fede gigliata, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante il "Brivido Viola" su Vincenzo Italiano: "Ha portato la Fiorentina molto in alto, ma non abbiamo attaccanti. Se non si butta la palla in rete è un casino. Poi è vero che veder giocare la Fiorentina è sempre bello... E devo dire che Beltran mi piace, anche come tocco, senz'altro si sbloccherà".

Lei ha un Fiorentina-Inter al quale è più legato?

"Ero in Maratona in un Fiorentina-Inter arbitrato da Trentalange. Mia moglie, di fede nerazzurra, sentì i cori contro il direttore di gara e mi chiese: 'Come mai i tifosi dicono tre falange?'... (ride, ndr)".

C'è un giocatore viola che vedrebbe adatto a salire sul palco?

"Forse Ikone... E' stato molto comico in occasione del rigore (ride, ndr). Così come ci sono i registi ci sono gli allenatori: avrebbe dovuto confrontarsi con Italiano".

Il giocatore che, invece, le piace di più di questa Fiorentina?

"Direi Gonzalez".