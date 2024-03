FRANCINI A RFV, Non giocare un gesto umano, giusto così

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Maurizio Francini a Radio FirenzeViola

Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della situazione in casa Fiorentina, con il ricovero in gravi condizioni di Joe Barone: "Sono triste perché si parla di una vita umana appesa ad un macchinario e credo che umanamente non possiamo che essere tutti solidali"

Sempre in prima linea? "Persona che ha dimostrato di saper combattere quotidianamente e spero che lo possa fare anche per la sua vita, gli esprimo gli auguri di continuare a farlo e di proseguire a guidare presto la società".

Partita rinviata, reazione giusta: "Finalmente si sta andando verso un canale più umano nel calcio, non giocare la partita è stato un gesto umano. Qualche calciatore come Biraghi e Milenkovic avevano già vissuto certi momenti e sarebbe stato difficile scendere in campo quando una persona sta lottando tra la vita e la morte. Ci vuole un calcio più empatico. Come diceva la famiglia Della Valle il calcio è divertimento e proprio per questo deve ripercorrere la strada umana".