Martorelli, la ricetta per ribaltare il Betis: "Calma e cuore, si può segnare anche negli ultimi minuti"

Giocondo Martorelli, agente ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola alla vigilia di Fiorentina-Betis: "La Fiorentina ha tutte le possibilità di cambiare il risultato dell'andata. Il 2-1 è ribaltabilissimo, bisogna stare attenti a non prendere gol perché una rete può arrivare anche negli ultimi dieci minuti. Serve una partita accorta, un eventuale gol del Betis complicherebbe e non poco le cose. Questo non vuol dire essere attendisti, anzi. E poi si deve usare testa e cuore, così come ha fatto l'Inter ieri sera col Barcellona: deve prendere spunto da quella partita.

I recuperi di Dodo e Gosens sono fondamentali. Dodo per Palladino è importante quanto Dumfries per Simone Inzaghi e l'Inter, il brasiliano è uno dei migliori esterni in Europa e la sua assenza si è sentita. Poi c'è Gosens, che mi sembra sia tornato a livello di quello visto all'Atalanta. Da chi mi aspetto una grande gara? Queste sono le gare di Kean, l'avrei visto bene anche in Inter-Barcellona, per farvi capire il livello di questo attaccante".