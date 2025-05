RFV Carnasciali: "Fiorentina, l'Inter insegna tanto: con la volontà si può tutto"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Daniele Carnasciali. L'ex viola ha parlato così di Fiorentina-Real Betis, gara in programma domani sera al Franchi: "Vale tanto questa gara. Non sarà facile perché il Betis è una squadra molto forte. Ma l'abbiamo visto ieri sera con Inter-Barcellona, con la volontà si può fare tutto. Dodo poi è fondamentale, con lui sarà un'altra partita. Lui è il vero insostituibile e speriamo che sia davvero pronto. Certo che il problema che ha avuto, con tanto di operazione, è un'incognita. Come starà non lo sa nemmeno lui. Certo che in queste partite qui il dolore non lo senti.

Quante chance hanno i viola? Visto che hanno perso l'andata direi meno del 50%. Poi dall'altra parte c'è una squadra forte, anche se la Fiorentina di partite del genere ne ha giocate tante. Basta un gol per riaccendere tutto".

Partita decisiva per il futuro di Palladino? Ogni partita si parla del futuro dell'allenatore in base a come finisce. A prescindere da come finirà, darei continuità a questo ciclo. Palladino ha fatto bene. A Firenze in questi anni è mancato questo: un ciclo con continuità. Con due o tre innesti questo è un blocco che può far bene anche nei prossimi anni".