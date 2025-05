RFV Carlo Nicolini su Dodo: "Se rientra può esaltarsi perché il Betis lascia spazio"

vedi letture

Carlo Nicolini, ex ds dello Shakhtar Donetsk ai tempi di Dodo, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" della Fiorentina e del terzino brasiliano: "È una coppa un po’ strana perché parte con squadre meno blasonate e poi cresce fino ad arrivare a una finale che potrebbe tranquillamente essere di Europa o Champions League. Quella di domani sarà un’ottima partita, tra due squadre che esprimono un calcio propositivo e tecnico. Ci sono giocatori di livello importante, non ultimo Dodo. Mi aspetto una bella sfida, ma la Fiorentina non dovrà sbilanciarsi troppo pur di trovare il gol".

Antony cerca il riscatto personale come Kean?

"Sicuramente. Kean però è rimasto nello stesso campionato. Antony in Olanda aveva una libertà tattica che lo ha fatto valutare una cifra forse troppo elevata, poi allo United ha sbagliato come sbagliano tutti ultimamente. In Spagna ha trovato un calcio di nuovo adatto alle sue caratteristiche, in cui la fisicità è meno preponderante".

Sarà Pellegrini contro Palladino.

"L’allenatore viola quest’anno ha già fatto vedere cose importanti gestendo due competizioni e portandole in fondo. La partita di domani è un altro passo fondamentale, ma devo dire che comunque andrà gli permetterà di crescere. Sarà un bel test per tutta la piazza".

Il recupero di Dodo quanto conterebbe?

"È un calciatore fondamentale per il gioco della squadra ma anche per le caratteristiche di trascinatore che ha. Credo anche solo il fatto di esserci domani è uno stimolo, una motivazione in più per i compagni. La Fiorentina ha solo da guadagnarci. Certo le qualità di Dodo sarebbero esaltate perché il Real Betis lascia spazio sulle fasce".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!